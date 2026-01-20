Вибухи у Дніпрі 20 січня

У Дніпрі пролунали вибухи
Дата публікації: 20 січня 2026 01:33
Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Перед цим військові попереджали про фіксацію дронів в області.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, передають наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 01:27.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відмічається активність ворожих ударних та розвідувальних дронів.
