Вибухи у Дніпрі 20 січня

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Перед цим військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 20 січня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, передають наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 01:27.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відмічається активність ворожих ударних та розвідувальних дронів.

