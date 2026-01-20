Видео
Главная Новости дня В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 01:33
Взрывы в Днепре 20 января
Срочная новость

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 20 января. Перед этим военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 20 января

"В Днепре слышны звуки взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 01:27.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях отмечается активность вражеских ударных и разведывательных дронов.

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
