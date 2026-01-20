Взрывы в Днепре 20 января

В Днепре прогремели взрывы
Дата публикации 20 января 2026 01:33
Срочная новость
Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 20 января. Перед этим военные предупреждали о фиксации дронов в области.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Днепре в ночь на 20 января
"В Днепре слышны звуки взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 01:27.
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях отмечается активность вражеских ударных и разведывательных дронов.
Новость дополняется...
