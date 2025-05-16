Вибухи у Дніпрі — що відомо

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю, 16 травня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Дніпропетровської області.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Дніпрі 16 травня

У п'ятницю вдень, 16 травня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Перед тим як жителі Дніпра почули вибухи, у Повітряних силах повідомляли про рух ракети у напрямку Дніпропетровщини. Згодом Повітряні сили закликали жителів міста Кам'янське пройти в укриття.

Зауважимо, що близько 12:26 у ПС ЗСУ писали про ворожий розвідувальний БпЛА противника на Дніпропетровщині, який може бути навідником ворожих засобів ураження.

Скриншот повідомлень ПС ЗСУ/Telegram

Нагадаємо, що вранці 16 травня вибухи також лунали у Києві — сили ППО працювали по ворожих цілях.

Крім того, у ніч проти 16 травня вибух пролунав у Харкові — військові попереджали про загрозу застосування ударних дронів.