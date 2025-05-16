Взрывы в Днепре - что известно

Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу, 16 мая, в Днепре прогремели мощные взрывы. Перед взрывами в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении Днепропетровской области.

Об этом информируют местные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Днепре 16 мая

В пятницу днем, 16 мая, в Днепре прогремели мощные взрывы.

Перед тем как жители Днепра услышали взрывы, в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Днепропетровщины. Впоследствии Воздушные силы призвали жителей города Каменское пройти в укрытие.

Заметим, что около 12:26 в ВС ВСУ писали о вражеском разведывательном БпЛА противника на Днепропетровщине, который может быть наводчиком вражеских средств поражения.

Скриншот сообщений ВС ВСУ/Telegram

Напомним, что утром 16 мая взрывы также раздавались в Киеве - силы ПВО работали по вражеским целям.

Кроме того, в ночь на 16 мая взрыв прогремел в Харькове - военные предупреждали об угрозе применения ударных дронов.