У Дніпрі повідомляють про гучний вибух
У Дніпрі сьогодні, 7 січня, пролунав гучний вибух. Напередодні у місті було оголошено повітряну тривогу.
Про вибух проінформували місцеві пабліки. Згодом голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак повідомів у Telegram, що ППО ліквідувала небезпеку.
Вибух у Дніпрі 7 січня
Повітряні сили ЗСУ напередодні вибуху повідомляли, що зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок у Північній Осетії Росії.
Потім мешканцям Дніпра повідомили, що ворожа ракета летить у міста і варто сховатись в укриття.
Дніпряни писали у пабліках, що у місті лунають гучні вибухи.
Згодом очільник області Сергій Лисак повідомив, що ворог скерував ракету на Дніпровський район, але її знищили бійці з ПвК "Схід"!
Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу вранці 7 січня. Було зафіксовано зліт ворожого винищувача.
Як відомо, в ніч проти 7 січня повітряна тривога в Україні охопила половину регіонів. Ворожі безпілотники рухались територією Вінницької області у західному напрямку.
Також ми повідомляли, що на Черкащині, 7 січня, прогриміли вибухи. В області працювало ППО.
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