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У Дніпрі повідомляють про гучний вибух

7 січня 2024 11:11
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
У Дніпрі повідомляють про гучний вибух
Вибух. Фото: скріншот відео Telegram
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

У Дніпрі сьогодні, 7 січня, пролунав гучний вибух. Напередодні у місті було оголошено повітряну тривогу.

Про вибух проінформували місцеві пабліки. Згодом голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак повідомів у Telegram, що ППО ліквідувала небезпеку.

Вибух у Дніпрі 7 січня

Повітряні сили ЗСУ напередодні вибуху повідомляли, що зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок у Північній Осетії Росії.

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Повідомленя від ПС ЗСУ. Фото: скриншот Telegram

Потім мешканцям Дніпра повідомили, що ворожа ракета летить у міста і варто сховатись в укриття.

Повідомленя від ПС ЗСУ. Фото: скриншот Telegram

Дніпряни писали у пабліках, що у місті лунають гучні вибухи.

Згодом очільник області Сергій Лисак повідомив, що ворог скерував ракету на Дніпровський район, але її знищили бійці з ПвК "Схід"!

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Повідомлення від голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, Фото: скриншот Telegram
Підсумки роботи ППО у Дніпрі. Фото: Telegram Дніпровської ОВА

Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу вранці 7 січня. Було зафіксовано зліт ворожого винищувача.

Як відомо, в ніч проти 7 січня повітряна тривога в Україні охопила половину регіонів. Ворожі безпілотники рухались територією Вінницької області у західному напрямку.

Також ми повідомляли, що на Черкащині, 7 січня, прогриміли вибухи. В області працювало ППО.

 

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