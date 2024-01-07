В Днепре сообщают о громком взрыве

Взрыв. Фото: скриншот видео Telegram

В Днепре сегодня, 7 января, раздался громкий взрыв. Накануне в городе была объявлена воздушная тревога.



О взрыве проинформировали местные паблики. Впоследствии глава Днепровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что ПВО ликвидировала опасность.

Взрыв в Днепре 7 января

Воздушные силы ВСУ накануне взрыва сообщали, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок в Северной Осетии России.

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Сообщения от ВС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

Потом жителям Днепра сообщили, что вражеская ракета летит в город и необходимо спрятаться в укрытие.

Сообщения от ВС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

Днепряне писали в пабликах, что в городе раздаются громкие взрывы.

Впоследствии глава области Сергей Лысак сообщил, что враг направил ракету на Днепровский район, но ее уничтожили бойцы из ВвК "Восток".

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Результаты работы ПВО в Днепре. Фото: Telegram Днепровской ОВА

Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу утром 7 января. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя.

Как известно, в ночь на 7 января воздушная тревога в Украине охватила половину регионов. Вражеские беспилотники двигались по территории Винницкой области в западном направлении.

Также мы сообщали, что в Черкасской области, 7 января, прогремели взрывы. В области работало ПВО.