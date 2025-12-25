Відео
Головна Новини дня У Дніпрі поранили двох військових ТЦК — що трапилось

У Дніпрі поранили двох військових ТЦК — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:07
Військових ТЦК порізали ножем в Дніпрі 25 грудня — деталі
Поліція затримує злочинця. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі 25 грудня чоловік завдав ударів ножем двом працівникам територіального центру комплектування під час перевірки військово-облікових документів. Постраждалих доправили до лікарні.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області. 

Читайте також:

Напад на працівників ТЦК у Дніпрі 25 грудня

Правоохоронці розповіли, що сьогодні о 14:40 на вулиці Калиновій у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи оповіщення. Постраждалих госпіталізували до лікарні.  

Зазначається, що для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря.

"Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 24 грудня на Рівненщині чоловік з ломом напав на військових ТЦК. Один із них отримав перелом ребра та забої.

А в Одесі співробітники ТЦК побили правоохоронця. У результаті інциденту поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
