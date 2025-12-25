Видео
Главная Новости дня В Днепре ранили двух военных ТЦК — что случилось

В Днепре ранили двух военных ТЦК — что случилось

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:07
Военных ТЦК порезали ножом в Днепре 25 декабря — детали
Полиция задерживает преступника. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Днепре 25 декабря мужчина нанес удары ножом двум работникам территориального центра комплектования во время проверки военно-учетных документов. Пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Читайте также:

Нападение на работников ТЦК в Днепре 25 декабря

Правоохранители рассказали, что сегодня в 14:40 на улице Калиновой в Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК, которые проводили мероприятия оповещения. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Отмечается, что для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

"Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря на Ровенщине мужчина с ломом напал на военных ТЦК. Один из них получил перелом ребра и ушибы.

А в Одессе сотрудники ТЦК избили правоохранителя. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения.

драка стрельба полиция Днепр поножовщина ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
