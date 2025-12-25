Военных ТЦК порезали ножом в Днепре 25 декабря — детали

В Днепре ранили двух военных ТЦК — что случилось
В Днепре 25 декабря мужчина нанес удары ножом двум работникам территориального центра комплектования во время проверки военно-учетных документов. Пострадавших доставили в больницу.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Нападение на работников ТЦК в Днепре 25 декабря
Правоохранители рассказали, что сегодня в 14:40 на улице Калиновой в Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК, которые проводили мероприятия оповещения. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Отмечается, что для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.
"Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 декабря на Ровенщине мужчина с ломом напал на военных ТЦК. Один из них получил перелом ребра и ушибы.
А в Одессе сотрудники ТЦК избили правоохранителя. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения.
