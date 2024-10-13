Гендиректор Steko Сергій Положай поскандалив з працівниками ТЦК

Гендиректор Steko Сергій Положай та поліція. Фото: скриншот з відео

У Дніпрі у суботу, 12 жовтня, стався скандал між генеральним директором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Він нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах, а інцидент прокоментував й сам Положай в Instagram у неділю, 13 жовтня.

Читайте також:

Скандал з ТЦК у Дніпрі

За словами гендиректора компанії, вчора його зупинили в парку у Дніпрі працівники ТЦК та поліція для перевірки документів. Чоловік переконаний, що його хотіли доставити до військкомату в "бусику", оскільки він не має бронювання чи відстрочки від мобілізації.

Тоді ж між Положаєм та працівниками ТЦК й правоохоронцями стався скандал: він почав нецензурно лаятися в їхній бік, а у своєму дописі в соцмережі назвав ТЦК "галімими чм*шніками".

Водночас окремі Telegram-канали зазначають, що посадовець перебував у нетверезому стані.

Скриншот допису Положая

Скриншот допису Положая

Скриншот допису Положая

Раніше стало відомо, що думають військові про "полювання" ТЦК на призовників.

Також у Раді заявили, що постанова про мобілізацію без участі ТЦК дозволить командирам військових частин отримати на службу тих людей, яких вони запрошують до себе на певні спеціальності.