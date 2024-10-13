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У Дніпрі гендиректор однієї з компаній посварився з працівниками ТЦК — відео

13 жовтня 2024 12:44
Євгенія Брюховецька - редактор
Гендиректор Steko Сергій Положай поскандалив з працівниками ТЦК
Гендиректор Steko Сергій Положай та поліція. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Дніпрі у суботу, 12 жовтня, стався скандал між генеральним директором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Він нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах, а інцидент прокоментував й сам Положай в Instagram у неділю, 13 жовтня.

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За словами гендиректора компанії, вчора його зупинили в парку у Дніпрі працівники ТЦК та поліція для перевірки документів. Чоловік переконаний, що його хотіли доставити до військкомату в "бусику", оскільки він не має бронювання чи відстрочки від мобілізації.

Тоді ж між Положаєм та працівниками ТЦК й правоохоронцями стався скандал: він почав нецензурно лаятися в їхній бік, а у своєму дописі в соцмережі назвав ТЦК "галімими чм*шніками".

Водночас окремі Telegram-канали зазначають, що посадовець перебував у нетверезому стані.

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Скриншот допису Положая
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Скриншот допису Положая
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Скриншот допису Положая

Раніше стало відомо, що думають військові про "полювання" ТЦК на призовників.

Також у Раді заявили, що постанова про мобілізацію без участі ТЦК дозволить командирам військових частин отримати на службу тих людей, яких вони запрошують до себе на певні спеціальності.

скандал Дніпро мобілізація ТЦК та СП чоловіки

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