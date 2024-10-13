Гендиректор Steko Сергей Положай поскандалил с работниками ТЦК

Гендиректор Steko Сергей Положай и полиция. Фото: скриншот с видео

В Днепре в субботу, 12 октября, произошел скандал между генеральным директором компании Steko Сергеем Положаем и работниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военкомов и правоохранителей.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, а инцидент прокомментировал и сам Положай в Instagram в воскресенье, 13 октября.

Читайте также:

Скандал с ТЦК в Днепре

По словам гендиректора компании, вчера его остановили в парке в Днепре сотрудники ТЦК и полиция для проверки документов. Мужчина убежден, что его хотели доставить в военкомат в "бусике", поскольку у него нет бронирования или отсрочки от мобилизации.

Тогда же между Положаем и работниками ТЦК и правоохранителями произошел скандал: он начал нецензурно ругаться в их сторону, а в своем сообщении в соцсети назвал ТЦК "галимыми чм*шниками".

В то же время отдельные Telegram-каналы отмечают, что чиновник находился в нетрезвом состоянии.

Скриншот поста Положая

Скриншот поста Положая

Скриншот поста Положая

Ранее стало известно, что думают военные об "охоте" ТЦК на призовников.

Также в Раде заявили, что постановление о мобилизации без участия ТЦК позволит командирам воинских частей получить на службу тех людей, которых приглашают к себе на определенные специальности.