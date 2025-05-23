У Дніпрі дівчина танцювала на могилах під треки РФ — реакція поліції

У Дніпрі дівчина танцювала на могилах під треки РФ — які наслідки
У Дніпрі 17-річну дівчину зафіксували на відео під час танців на кладовищі під російськомовну пісню. За це на неї склали адміністративний протокол.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.
Деталі справи
Вчора, 22 травня, у TikTok з’явилося відео, на якому дівчина танцює поруч із могилами на кладовищі в Соборному районі Дніпра. Ролик вона опублікувала на власній сторінці.
На тлі лунає трек російського виконавця, який співає про канібалізм. У тексті пісні також чимало нецензурної лексики.
Відео швидко поширилося в місцевих Telegram-каналах, після чого ситуацією зацікавилася поліція.
Ювенальні правоохоронці встановили особу дівчини — нею виявилася 17-річна мешканка Дніпра.
"З неповнолітньою та її матір’ю провели профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань", — зазначили правоохоронці.
Що їй загрожує
Щодо дівчини склали адмінпротокол про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Їй загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. Покарання їй призначатиме суд.
Після розмови з поліцією дівчина видалила відео зі свого TikTok.
"Поліція закликає дотримуватись норм етичної поведінки, особливо в місцях памʼяті та скорботи. Навіть створюючи контент для соцмереж, варто зберігати повагу до оточення", — зауважили правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві правоохоронці спільно з працівниками Служби безпеки України ідентифікували трьох юнаків, які демонстративно вмикали музику російських артистів у громадському місці, попри численні зауваження з боку перехожих.
Крім того, в соціальних мережах було опубліковане відео, на якому зафіксовано молодь, що танцює під російські треки в одному з нічних клубів Києва. У відповідь на це правоохоронці провели перевірку в закладі.
Читайте Новини.LIVE!