В Днепре девушка танцевала на могилах под треки РФ - реакция полиции

В Днепре девушка танцевала на могилах под треки РФ — последствия
В Днепре 17-летнюю девушку зафиксировали на видео во время танцев на кладбище под русскоязычную песню. За это на нее составили административный протокол.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.
Детали дела
Вчера, 22 мая, в TikTok появилось видео, на котором девушка танцует рядом с могилами на кладбище в Соборном районе Днепра. Ролик она опубликовала на собственной странице.
На фоне звучит трек российского исполнителя, который поет о каннибализме. В тексте песни также немало нецензурной лексики.
Видео быстро распространилось в местных Telegram-каналах, после чего ситуацией заинтересовалась полиция.
Ювенальные правоохранители установили личность девушки — ею оказалась 17-летняя жительница Днепра.
"С несовершеннолетней и ее матерью провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения вблизи мест захоронений", — отметили правоохранители.
Что ей грозит
В отношении девушки составили админпротокол о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП). Ей грозит от 51 до 119 гривен штрафа. Наказание ей будет назначать суд.
После разговора с полицией девушка удалила видео со своего TikTok.
"Полиция призывает соблюдать нормы этического поведения, особенно в местах памяти и скорби. Даже создавая контент для соцсетей, стоит сохранять уважение к окружающим", — отметили правоохранители.
Напомним, что в Киеве правоохранители совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины идентифицировали трех юношей, которые демонстративно включали музыку российских артистов в общественном месте, несмотря на многочисленные замечания со стороны прохожих.
Кроме того, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано молодежь, танцующая под российские треки в одном из ночных клубов Киева. В ответ на это правоохранители провели проверку в заведении.
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