В Днепре девушка танцевала на могилах под треки РФ - реакция полиции

Девушка танцевала на на могилах. Фото: скриншот

В Днепре 17-летнюю девушку зафиксировали на видео во время танцев на кладбище под русскоязычную песню. За это на нее составили административный протокол.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

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Детали дела

Вчера, 22 мая, в TikTok появилось видео, на котором девушка танцует рядом с могилами на кладбище в Соборном районе Днепра. Ролик она опубликовала на собственной странице.

На фоне звучит трек российского исполнителя, который поет о каннибализме. В тексте песни также немало нецензурной лексики.

Видео быстро распространилось в местных Telegram-каналах, после чего ситуацией заинтересовалась полиция.

Ювенальные правоохранители установили личность девушки — ею оказалась 17-летняя жительница Днепра.

"С несовершеннолетней и ее матерью провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения вблизи мест захоронений", — отметили правоохранители.

Что ей грозит

В отношении девушки составили админпротокол о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП). Ей грозит от 51 до 119 гривен штрафа. Наказание ей будет назначать суд.

После разговора с полицией девушка удалила видео со своего TikTok.

"Полиция призывает соблюдать нормы этического поведения, особенно в местах памяти и скорби. Даже создавая контент для соцсетей, стоит сохранять уважение к окружающим", — отметили правоохранители.

Напомним, что в Киеве правоохранители совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины идентифицировали трех юношей, которые демонстративно включали музыку российских артистов в общественном месте, несмотря на многочисленные замечания со стороны прохожих.

Кроме того, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано молодежь, танцующая под российские треки в одном из ночных клубов Киева. В ответ на это правоохранители провели проверку в заведении.