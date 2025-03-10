Через технічні роботи 11 березня бронювання на порталі Дія буде недоступне

Додаток "Дія" та ноутбук. Ілюстративне фото: УНІАН

Завтра, 11 березня з 09:00 до 18:00 послуга бронювання працівників на порталі "Дія" буде тимчасово недоступна. Користувачів порталу просять набратись терпіння до відновлення послуги.

Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія".

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В чому причина недоступності послуги бронювання

Як повідомили представники порталу, технічна перерва пов'язана з вдосконаленням інтеграції з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які приймають рішення щодо критичності підприємств.

Користувачів порталу просять подавати заявки на бронювання працівників заздалегідь або після відновлення роботи послуги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зберігається броня під час відпустки.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні втратить бронювання.