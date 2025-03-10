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У "Дія" буде недоступне бронювання працівників — яка причина

10 березня 2025 23:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через технічні роботи 11 березня бронювання на порталі Дія буде недоступне
Додаток "Дія" та ноутбук. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Завтра, 11 березня з 09:00 до 18:00 послуга бронювання працівників на порталі "Дія" буде тимчасово недоступна. Користувачів порталу просять набратись терпіння до відновлення послуги. 

Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія". 

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Як повідомили представники порталу, технічна перерва пов'язана з вдосконаленням інтеграції з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які приймають рішення щодо критичності підприємств.

Користувачів порталу просять подавати заявки на бронювання працівників заздалегідь або після відновлення роботи послуги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зберігається броня під час відпустки.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні втратить бронювання.

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