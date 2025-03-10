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В "Дії" будет недоступно бронирование работников — какая причина

10 марта 2025 23:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за технических работ 11 марта бронирование на портале Дія будет недоступно
Приложение "Дія" и ноутбук. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Завтра, 11 марта, с 09:00 до 18:00 услуга бронирования работников на портале "Дія" будет временно недоступна. Пользователей портала просят набраться терпения до восстановления услуги.

Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія".

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Как сообщили представители портала, технический перерыв связан с совершенствованием интеграции с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, принимающих решение о критичности предприятий.

Пользователей портала просят подавать заявки на бронирование работников заранее или после возобновления работы услуги.

Напомним, мы ранее писали о том, сохраняется ли бронь во время отпуска.

Добавим, мы сообщали о том, кто в марте потеряет бронирование.

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