Из-за технических работ 11 марта бронирование на портале Дія будет недоступно

В "Дії" будет недоступно бронирование работников — какая причина
Завтра, 11 марта, с 09:00 до 18:00 услуга бронирования работников на портале "Дія" будет временно недоступна. Пользователей портала просят набраться терпения до восстановления услуги.
Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія".
В чем причина недоступности услуги бронирования
Как сообщили представители портала, технический перерыв связан с совершенствованием интеграции с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, принимающих решение о критичности предприятий.
Пользователей портала просят подавать заявки на бронирование работников заранее или после возобновления работы услуги.
Напомним, мы ранее писали о том, сохраняется ли бронь во время отпуска.
Добавим, мы сообщали о том, кто в марте потеряет бронирование.
Читайте Новини.LIVE!