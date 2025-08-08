У Держдепі сказали, що потрібно для закінчення війни

Заступник речника Державного департаменту США Томмі Піггот. Фото: кадр з відео

Заступник речника Державного департаменту США Томмі Піггот назвав ключовий момент, який необхідний для завершення повномасштабної війни в Україні. За його словами, ключем до миру є переговори.

Про це Томмі Піггот сказав під час брифінгу у Вашингтоні.

Реклама

Читайте також:

Держдеп США про ключ до закінчення війни в Україні

Заступник речника Держдепу США Томмі Піггот зазначив, що для закінчення повномасштабної війни в Україні необхідні переговори.

Піггот відповідаючи на питання, чи можна довіряти Путіну, який постійно затягує процес перемовин, заявив, що для дипломатичного вирішення конфлікту необхідно залучити усі сторони до діалогу.

"Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова...Залучення сторін до переговорів є ключем до дипломатичного вирішення цього конфлікт", — пояснив представник Держдепу США.

Нещодавно Дональд Трамп, відповідаючи на питання репортера про дедлайн для кремлівського диктатора, сказав, що дія цього терміну "залежатиме від Путіна".

Раніше Трамп відповів, чи повинен Путін спершу побачитися з Зеленським перед зустріччю з ним.