Головна Новини дня У Держдепі США назвали, що є ключовим для завершення війни

Дата публікації: 8 серпня 2025 08:28
У Держдепі сказали, що потрібно для закінчення війни
Заступник речника Державного департаменту США Томмі Піггот. Фото: кадр з відео

Заступник речника Державного департаменту США Томмі Піггот назвав ключовий момент, який необхідний для завершення повномасштабної війни в Україні. За його словами, ключем до миру є переговори.

Про це Томмі Піггот сказав під час брифінгу у Вашингтоні.

Піггот відповідаючи на питання, чи можна довіряти Путіну, який постійно затягує процес перемовин, заявив, що для дипломатичного вирішення конфлікту необхідно залучити усі сторони до діалогу.

"Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова...Залучення сторін до переговорів є ключем до дипломатичного вирішення цього конфлікт", — пояснив представник Держдепу США.

Нещодавно Дональд Трамп, відповідаючи на питання репортера про дедлайн для кремлівського диктатора, сказав, що дія цього терміну "залежатиме від Путіна".

Раніше Трамп відповів, чи повинен Путін спершу побачитися з Зеленським перед зустріччю з ним.

