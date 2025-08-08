В Госдепе сказали, что нужно для окончания войны

Заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиггот. Фото: кадр из видео

Заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиггот назвал ключевой момент, который необходим для завершения полномасштабной войны в Украине. По его словам, ключом к миру являются переговоры.

Об этом Томми Пиггот сказал во время брифинга в Вашингтоне.

Госдеп США о ключе к окончанию войны в Украине

Заместитель спикера Госдепа США Томми Пиггот отметил, что для окончания полномасштабной войны в Украине необходимы переговоры.

Пиггот отвечая на вопрос, можно ли доверять Путину, который постоянно затягивает процесс переговоров, заявил, что для дипломатического решения конфликта необходимо привлечь все стороны к диалогу.

"Это не вопрос доверия, это вопрос действий. Президент описал то, насколько он разочарован действиями, которые мы видели со стороны России в течение последних недель. Он говорил о необходимости увидеть действия, а не только слова... Привлечение сторон к переговорам является ключом к дипломатическому решению этого конфликта", — объяснил представитель Госдепа США.

Недавно Дональд Трамп отвечая на вопрос репортера о дедлайне для кремлевского диктатора, сказал, что действие этого срока "будет зависеть от Путина".

Ранее Трамп ответил, должен ли Путин сначала увидеться с Зеленским перед встречей с ним.