Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Госдепе США назвали, что является ключевым для завершения войны

В Госдепе США назвали, что является ключевым для завершения войны

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 08:28
В Госдепе сказали, что нужно для окончания войны
Заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиггот. Фото: кадр из видео

Заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиггот назвал ключевой момент, который необходим для завершения полномасштабной войны в Украине. По его словам, ключом к миру являются переговоры.

Об этом Томми Пиггот сказал во время брифинга в Вашингтоне.

Реклама
Читайте также:

Госдеп США о ключе к окончанию войны в Украине

Заместитель спикера Госдепа США Томми Пиггот отметил, что для окончания полномасштабной войны в Украине необходимы переговоры.

Пиггот отвечая на вопрос, можно ли доверять Путину, который постоянно затягивает процесс переговоров, заявил, что для дипломатического решения конфликта необходимо привлечь все стороны к диалогу.

"Это не вопрос доверия, это вопрос действий. Президент описал то, насколько он разочарован действиями, которые мы видели со стороны России в течение последних недель. Он говорил о необходимости увидеть действия, а не только слова... Привлечение сторон к переговорам является ключом к дипломатическому решению этого конфликта", — объяснил представитель Госдепа США.

Недавно Дональд Трамп отвечая на вопрос репортера о дедлайне для кремлевского диктатора, сказал, что действие этого срока "будет зависеть от Путина".

Ранее Трамп ответил, должен ли Путин сначала увидеться с Зеленским перед встречей с ним.

владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Госдеп США
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации