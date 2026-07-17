У декількох районах Сумщини відключення світла через атаку Росії

Енергетики. Фото: ДТЕК

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Сумській області через російські удари значне збільшення кількості відключень електроенергії. Люди залишилися без світла в декількох районах області. Фахівці працюють над ліквідацією російських влучань та відновленням розподілу електроенергії.

Про це повідомила пресслужба АТ "Сумиобленерго", передає Новини.LIVE.

Відключення світла на Сумщині

У "Сумиобленерго" зазначили, що через пошкодження мереж можливі коливання напруги. Для запобігання пошкодженню побутових приладів радять встановлювати реле контролю напруги або автоматичні захисні пристрої, які в разі загрози миттєво вимикають електроживлення.

"Наші фахівці безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань і відновленням розподілу електроенергії. Попри всі тяжкі обставини, енергетики працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в оселі споживачів", — йдеться у повідомленні.

Причину відключення електроенергії на Сумщині можна дізнатися:

в особистому кабінеті "E-Svitlo";

за номерами кол-центру: 0800 300 247 або 0542 659 659;

на сайті компанії в розділі "Відключення".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, енергосистема України значно скоротилася через руйнування, а відсутність тривалих відключень нині пояснюється передусім спадом промисловості та нижчим споживанням населення. Водночас система залишається вразливою, тож у разі ремонтів на ТЕС або масованих обстрілів тривалі відключення світла в регіонах можуть повернутися.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп зазначав, що інтенсивність атак Росії по енергетичній інфраструктурі України може зрости влітку, але найбільш вірогідним періодом для масштабних ударів вважається осінь.