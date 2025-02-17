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В Україні запровадили екстрені відключення світла

17 лютого 2025 08:40
Аркадій Пастула - Редактор
Екстрені відключення світла в Україні 17 лютого — що відомо
Енергетики. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні зранку, 17 лютого, запровадили екстрені відключення світла. Причиною є російські обстріли енергообʼєктів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів діятимуть лише в окремих випадках. 

Ситуація в енергосистемі України може змінитися. Людей закликають споживати електроенергію ощадливо.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 лютого у Миколаєві внаслідок удару Росії по ТЕЦ повністю знищено електрогенеруюче обладнання.

Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що чинні тарифи на електроенергію збережуться без змін до завершення опалювального сезону.

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