Екстрені відключення світла в Україні 17 лютого — що відомо

В Україні запровадили екстрені відключення світла
В Україні зранку, 17 лютого, запровадили екстрені відключення світла. Причиною є російські обстріли енергообʼєктів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Екстрені відключення світла
"В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначили, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів діятимуть лише в окремих випадках.
Ситуація в енергосистемі України може змінитися. Людей закликають споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, 16 лютого у Миколаєві внаслідок удару Росії по ТЕЦ повністю знищено електрогенеруюче обладнання.
Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що чинні тарифи на електроенергію збережуться без змін до завершення опалювального сезону.
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