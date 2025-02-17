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В Украине ввели экстренные отключения света

17 февраля 2025 08:40
Аркадий Пастула - Редактор
Экстренные отключения света в Украине 17 февраля — что известно
Энергетики. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине утром, 17 февраля, ввели экстренные отключения света. Причиной являются российские обстрелы энергообъектов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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"В Украине применены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей будут действовать только в отдельных случаях.

Ситуация в энергосистеме Украины может измениться. Людей призывают потреблять электроэнергию экономно.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 16 февраля в Николаеве в результате удара России по ТЭЦ полностью уничтожено электрогенерирующее оборудование.

Также министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что действующие тарифы на электроэнергию сохранятся без изменений до завершения отопительного сезона.

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