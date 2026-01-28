Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У деяких областях України ввели аварійні відключення світла

У деяких областях України ввели аварійні відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 08:37
Відключення світла 28 січня — Укренерго повідомили про аварійні відключення
Електрик. Фото: ДТЕК

У окремих областях України через наслідки російських обстрілів запроваджено аварійні відключення електроенергії. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго в середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:

У областях аварійні відключення світла

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовуються аварійні відключення, тимчасово не діють. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для споживачів.

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас українців закликають враховувати, що обстановка може змінюватися, та стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Нагадаємо, раніше мешканців Львова попередили, як вимикатимуть світло сьогодні.

А також міністр енергетики Денис Шмигаль відповів, скільки киян досі залишаються без електропостачання.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації