Відключення світла 28 січня — Укренерго повідомили про аварійні відключення

У окремих областях України через наслідки російських обстрілів запроваджено аварійні відключення електроенергії. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго в середу, 28 січня.

У областях аварійні відключення світла

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовуються аварійні відключення, тимчасово не діють. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для споживачів.

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас українців закликають враховувати, що обстановка може змінюватися, та стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Нагадаємо, раніше мешканців Львова попередили, як вимикатимуть світло сьогодні.

А також міністр енергетики Денис Шмигаль відповів, скільки киян досі залишаються без електропостачання.