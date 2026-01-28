Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 08:37
Отключение света 28 января — Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях
Электрик. Фото: ДТЭК

В отдельных областях Украины из-за последствий российских обстрелов введены аварийные отключения электроэнергии. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в Укрэнерго в среду, 28 января.

Реклама
Читайте также:

В областях аварийные отключения света

Предварительно обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применяются аварийные отключения, временно не действуют. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для потребителей.

Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время украинцев призывают учитывать, что обстановка может меняться, и следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.

Напомним, ранее жителей Львова предупредили, как будут выключать свет сегодня.

А также министр энергетики Денис Шмыгаль ответил, сколько киевлян до сих пор остаются без электроснабжения.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации