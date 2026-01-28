Отключение света 28 января — Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света
В отдельных областях Украины из-за последствий российских обстрелов введены аварийные отключения электроэнергии. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщили в Укрэнерго в среду, 28 января.
В областях аварийные отключения света
Предварительно обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применяются аварийные отключения, временно не действуют. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для потребителей.
Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время украинцев призывают учитывать, что обстановка может меняться, и следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.
Напомним, ранее жителей Львова предупредили, как будут выключать свет сегодня.
А также министр энергетики Денис Шмыгаль ответил, сколько киевлян до сих пор остаются без электроснабжения.
Читайте Новини.LIVE!