Ситуація в енергетиці України 10 січня — у яких областях скасовано аварійні відключення світла

Енергетик. Фото: ДТЕК

Енергетикам вдалося оперативно усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень електроенергії в низці областей України. Натомість в решті регіонів досі триває ліквідація наслідків російських ударів.

Про це повідомили в "Укренерго" в суботу, 10 січня.

Яка ситуація в енергосистемі

Споживачі Києва, Київської, Житомирської та Полтавської областей поступово повертаються до погодинних відключень відповідно до затверджених графіків.

Водночас на Лівобережжі Київської області та в окремих районах столиці аварійні відключення наразі продовжують застосовуватися.

Причиною вимушених обмежень електропостачання стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики закликають споживачів стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах.

Повідомлення "Укренерго". Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в Києві внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі було зупинено водо-, теплопостачання та електротранспорт.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила терміни відновлення енергопостачання в столиці.