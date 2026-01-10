Відео
У деяких областях скасовано аварійні відключення — яка ситуація

У деяких областях скасовано аварійні відключення — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 14:03
Ситуація в енергетиці України 10 січня — у яких областях скасовано аварійні відключення світла
Енергетик. Фото: ДТЕК

Енергетикам вдалося оперативно усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень електроенергії в низці областей України. Натомість в решті регіонів досі триває ліквідація наслідків російських ударів.

Про це повідомили в "Укренерго" в суботу, 10 січня.

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі

Споживачі Києва, Київської, Житомирської та Полтавської областей поступово повертаються до погодинних відключень відповідно до затверджених графіків.

Водночас на Лівобережжі Київської області та в окремих районах столиці аварійні відключення наразі продовжують застосовуватися.

Причиною вимушених обмежень електропостачання стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики закликають споживачів стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах.

Яка ситуація в енергосистемі
Повідомлення "Укренерго". Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в Києві внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі було зупинено водо-, теплопостачання та електротранспорт.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила терміни відновлення енергопостачання в столиці.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
