Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ряде областей отменены аварийные отключения — какая ситуация

В ряде областей отменены аварийные отключения — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 14:03
Ситуация в энергетике Украины 10 января — в каких областях отменены аварийные отключения света
Энергетик. Фото: ДТЭК

Энергетикам удалось оперативно устранить причину вынужденного введения аварийных отключений электроэнергии в ряде областей Украины. Зато в остальных регионах до сих пор продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" в субботу, 10 января.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме

Потребители Киева, Киевской, Житомирской и Полтавской областей постепенно возвращаются к почасовым отключениям в соответствии с утвержденными графиками.

В то же время на Левобережье Киевской области и в отдельных районах столицы аварийные отключения пока продолжают применяться.

Причиной вынужденных ограничений электроснабжения стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики призывают потребителей следить за актуальной информацией на официальных страницах операторов систем распределения в соответствующих регионах.

Яка ситуація в енергосистемі
Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в Киеве в результате аварийной ситуации в энергосистеме было остановлено водо-, теплоснабжение и электротранспорт.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила сроки восстановления энергоснабжения в столице.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации