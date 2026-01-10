Ситуация в энергетике Украины 10 января — в каких областях отменены аварийные отключения света

В ряде областей отменены аварийные отключения — какая ситуация
Энергетикам удалось оперативно устранить причину вынужденного введения аварийных отключений электроэнергии в ряде областей Украины. Зато в остальных регионах до сих пор продолжается ликвидация последствий российских ударов.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" в субботу, 10 января.
Какова ситуация в энергосистеме
Потребители Киева, Киевской, Житомирской и Полтавской областей постепенно возвращаются к почасовым отключениям в соответствии с утвержденными графиками.
В то же время на Левобережье Киевской области и в отдельных районах столицы аварийные отключения пока продолжают применяться.
Причиной вынужденных ограничений электроснабжения стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.
Энергетики призывают потребителей следить за актуальной информацией на официальных страницах операторов систем распределения в соответствующих регионах.
Напомним, в Киеве в результате аварийной ситуации в энергосистеме было остановлено водо-, теплоснабжение и электротранспорт.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила сроки восстановления энергоснабжения в столице.
