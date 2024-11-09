Використання Telegram в Україні — Зеленський стурбований месенджером

Застосунок Telegram. Фото: Pexels

Радник з комунікацій Президента України Дмитро Литвин зазначив, що Володимира Зеленського турбує анонімність деяких Telegram-каналів. Він підкреслив, що вони можуть використовуватися для інформаційних операцій проти України.

Про це Дмитро Литвин сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Цікаво".

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Литвин підкреслив, що для розв'язання цієї проблеми слід сконцентруватися на підвищенні прозорості платформи, оскільки заборона Telegram в Україні не є оптимальним рішенням.

"Якщо впливати на Telegram у такий спосіб, щоб він додавав більше прозорості усім процесам, і впливати на людей так, щоб вони не використовували його, скажімо, для різних спеціальних операцій проти України, то, може, менш небезпечною буде сама платформа", — зазначив Литвин.

Нагадаємо, з метою посилення кібербезпеки у Львівському національному університеті імені Івана Франка заборонили користування Telegram.

Також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання Telegram у службових цілях.