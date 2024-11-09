Использование Telegram в Украине — Зеленский обеспокоен мессенджером

Приложение Telegram. Фото: Pexels

Советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что Владимира Зеленского беспокоит анонимность некоторых Telegram-каналов. Он подчеркнул, что они могут использоваться для информационных операций против Украины.

Об этом Дмитрий Литвин сказал в интервью YouTube-каналу "Цікаво".

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Использование Telegram в Украине

Литвин подчеркнул, что для решения этой проблемы следует сконцентрироваться на повышении прозрачности платформы, поскольку запрет Telegram в Украине не является оптимальным решением.

"Если влиять на Telegram таким образом, чтобы он добавлял больше прозрачности всем процессам, и влиять на людей так, чтобы они не использовали его, скажем, для различных специальных операций против Украины, то, может, менее опасной будет сама платформа", — отметил Литвин.

Напомним, с целью усиления кибербезопасности во Львовском национальном университете имени Ивана Франко запретили пользование Telegram.

Также в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использование Telegram в служебных целях.