У червні зросла кількість українських біженців з тимчасовим захистом ЄС

У червні зросла кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС
У червні зросла кількість українців, які отримали тимчасовий захист в Європейському Союзі. Йдеться про 32 940 осіб.
Про це повідомляє Eurostat у понеділок, 11 серпня.
Тимчасовий захист для українців в ЄС
На 30 червня 4,31 мільйона громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, які поїхали з України через російське вторгнення, мали статус тимчасового захисту.
Протягом першого місяця літа загальна кількість українців з захистом ЄС зросла на +0,8% (32 940). Збільшення відбулося в усіх країнах, але найбільше:
- у Польщі (+5 660; +0,6%);
- Чехії (+4 745; +1,3%);
- Німеччині (+3 805; +0,3%).
Нині найбільше українських біженців перебуває в Німеччині — понад 1,19 млн осіб, Польщі — близько 992 тис. та Чехії — близько 378 тис.
Відомо, що жінки становлять 44,7% серед дорослих, та 31,2% — неповнолітніх. Водночас дорослих чоловіків 24,1% від загальної кількості громадян України з тимчасовим захистом Європейського Союзу.
