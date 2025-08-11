Відео
У червні зросла кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС

У червні зросла кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 22:47
У червні зросла кількість українських біженців з тимчасовим захистом ЄС
Українські біженці. Фото: УНІАН

У червні зросла кількість українців, які отримали тимчасовий захист в Європейському Союзі. Йдеться про 32 940 осіб.

Про це повідомляє Eurostat у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

Тимчасовий захист для українців в ЄС

На 30 червня 4,31 мільйона громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, які поїхали з України через російське вторгнення, мали статус тимчасового захисту.

Протягом першого місяця літа загальна кількість українців з захистом ЄС зросла на  +0,8% (32 940). Збільшення відбулося в усіх країнах, але найбільше:

  • у Польщі (+5 660; +0,6%);
  • Чехії (+4 745; +1,3%);
  • Німеччині (+3 805; +0,3%).

Нині найбільше українських біженців перебуває в Німеччині — понад 1,19 млн осіб, Польщі — близько 992 тис. та Чехії — близько 378 тис.

Відомо, що жінки становлять 44,7% серед дорослих, та 31,2% — неповнолітніх. Водночас дорослих чоловіків 24,1% від загальної кількості громадян України з тимчасовим захистом Європейського Союзу.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, в яких випадках можуть припинити виплати українським біженцям у Німеччині.

Раніше керівник "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник розповів, які країни обирають українські біженці.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
