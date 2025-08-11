У червні зросла кількість українських біженців з тимчасовим захистом ЄС

Українські біженці. Фото: УНІАН

У червні зросла кількість українців, які отримали тимчасовий захист в Європейському Союзі. Йдеться про 32 940 осіб.

Про це повідомляє Eurostat у понеділок, 11 серпня.

Тимчасовий захист для українців в ЄС

На 30 червня 4,31 мільйона громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, які поїхали з України через російське вторгнення, мали статус тимчасового захисту.

Протягом першого місяця літа загальна кількість українців з захистом ЄС зросла на +0,8% (32 940). Збільшення відбулося в усіх країнах, але найбільше:

у Польщі (+5 660; +0,6%);

Чехії (+4 745; +1,3%);

Німеччині (+3 805; +0,3%).

Нині найбільше українських біженців перебуває в Німеччині — понад 1,19 млн осіб, Польщі — близько 992 тис. та Чехії — близько 378 тис.

Відомо, що жінки становлять 44,7% серед дорослих, та 31,2% — неповнолітніх. Водночас дорослих чоловіків 24,1% від загальної кількості громадян України з тимчасовим захистом Європейського Союзу.

