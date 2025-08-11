Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В июне выросло количество украинцев с временной защитой в ЕС

В июне выросло количество украинцев с временной защитой в ЕС

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 22:47
В июне возросло количество украинских беженцев с временной защитой ЕС
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В июне выросло количество украинцев, которые получили временную защиту в Европейском Союзе. Речь идет о 32 940 человек.

Об этом сообщает Eurostat в понедельник, 11 августа.

Реклама
Читайте также:

Временная защита для украинцев в ЕС

На 30 июня 4,31 миллиона граждан стран, не входящих в Европейский Союз, которые уехали из Украины из-за российского вторжения, имели статус временной защиты.

Реклама

В течение первого месяца лета общее количество украинцев с защитой ЕС выросло на +0,8% (32 940). Увеличение произошло во всех странах, но больше всего:

  • в Польше (+5 660; +0,6%);
  • Чехии (+4 745; +1,3%);
  • Германии (+3 805; +0,3%).

Сейчас больше всего украинских беженцев находится в Германии — более 1,19 млн человек, Польше — около 992 тыс. и Чехии — около 378 тыс.

Реклама

Известно, что женщины составляют 44,7% среди взрослых, и 31,2% — несовершеннолетних. В то же время взрослых мужчин 24,1% от общего количества граждан Украины с временной защитой Европейского Союза.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях могут прекратить выплаты украинским беженцам в Германии.

Ранее руководитель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказал, какие страны выбирают украинские беженцы.

Европейский союз война украинцы беженцы временная защита
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации