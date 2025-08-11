В июне возросло количество украинских беженцев с временной защитой ЕС

В июне выросло количество украинцев с временной защитой в ЕС
В июне выросло количество украинцев, которые получили временную защиту в Европейском Союзе. Речь идет о 32 940 человек.
Об этом сообщает Eurostat в понедельник, 11 августа.
Временная защита для украинцев в ЕС
На 30 июня 4,31 миллиона граждан стран, не входящих в Европейский Союз, которые уехали из Украины из-за российского вторжения, имели статус временной защиты.
В течение первого месяца лета общее количество украинцев с защитой ЕС выросло на +0,8% (32 940). Увеличение произошло во всех странах, но больше всего:
- в Польше (+5 660; +0,6%);
- Чехии (+4 745; +1,3%);
- Германии (+3 805; +0,3%).
Сейчас больше всего украинских беженцев находится в Германии — более 1,19 млн человек, Польше — около 992 тыс. и Чехии — около 378 тыс.
Известно, что женщины составляют 44,7% среди взрослых, и 31,2% — несовершеннолетних. В то же время взрослых мужчин 24,1% от общего количества граждан Украины с временной защитой Европейского Союза.
