У Чернівцях викрили посадовців трьох університетів які продавали місця в аспірантурі

У Чернівцях правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з незаконним продажем місць в аспірантурі. За даними слідства, у незаконній діяльності брали участь посадовці трьох навчальних закладів, які за хабарі оформлювали навчання на аспірантурі чоловікам.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Посадовці трьох ВНЗ з Чернівців організували бізнес на хабарях

Зазначається, що у корупційній схемі викрили прореактора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцента Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівника структурного підрозділу Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти".

Правоохоронці з’ясували, що група посадовців організувала продаж місць у аспірантурі за грошову винагороду. Вартість вступу становила 4,5 тисячі доларів США з однієї особи.

Речові докази. Фото: Офіс Генпрокурора України

За ці кошти кандидатам гарантували зарахування до навчального закладу. Ролі між учасниками були чітко розподілені: доцент Чернівецького університету разом із представником Інституту модернізації змісту освіти займалися пошуком охочих, а проректор університету забезпечувала офіційне оформлення вступників.

Згідно з матеріалами слідства, проректор отримувала основну частину неправомірної вигоди по 4 тисячі доларів США з кожного вступника, тоді як її спільники ділили решту суми по 250 доларів. Наразі відомо щонайменше про п’ятьох чоловіків, які скористалися цією незаконною схемою.

Після зарахування до аспірантури організатори вимагали від новоспечених студентів ще одну "умову" — надати їм доступ до банківських карток, на які надходили стипендії. У результаті з рахунків аспірантів було незаконно знято понад 285 тисяч гривень, які учасники схеми привласнили. Загальна сума отриманих неправомірних коштів перевищує 1 мільйон гривень.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, викрили в Одесі начальника одного з районних ТЦК та СП у хабарництві.

