Україна
В Черновцах чиновники университетов за взятки брали аспирантов

В Черновцах чиновники университетов за взятки брали аспирантов

Дата публикации 15 октября 2025 13:44
В Черновцах разоблачили должностных лиц трех университетов которые продавали места в аспирантуре
Следственные действия. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

В Черновцах правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с незаконной продажей мест в аспирантуре. По данным следствия, в незаконной деятельности участвовали должностные лица трех учебных заведений, которые за взятки оформляли обучение на аспирантуре мужчинам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Чиновники трех вузов из Черновцов организовали бизнес на взятках

Отмечается, что в коррупционной схеме разоблачили прореактора Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, доцента Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и руководителя структурного подразделения Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования".

Правоохранители выяснили, что группа должностных лиц организовала продажу мест в аспирантуре за денежное вознаграждение. Стоимость поступления составляла 4,5 тысячи долларов США с одного человека.

null
Вещественные доказательства. Фото: Офис Генпрокурора Украины
null
Следственные действия. Фото: Офис Генпрокурора Украины

За эти средства кандидатам гарантировали зачисление в учебное заведение. Роли между участниками были четко распределены: доцент Черновицкого университета вместе с представителем Института модернизации содержания образования занимались поиском желающих, а проректор университета обеспечивала официальное оформление поступающих.

Согласно материалам следствия, проректор получала основную часть неправомерной выгоды по 4 тысячи долларов США с каждого поступающего, тогда как ее сообщники делили остальную сумму по 250 долларов. Известно как минимум о пяти мужчинах, которые воспользовались этой незаконной схемой.

После зачисления в аспирантуру организаторы требовали от новоиспеченных студентов еще одно "условие" — предоставить им доступ к банковским картам, на которые поступали стипендии. В результате со счетов аспирантов было незаконно снято более 285 тысяч гривен, которые участники схемы присвоили. Общая сумма полученных неправомерных средств превышает 1 миллион гривен.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, вчера, 14 октября, разоблачили в Одессе начальника одного из районных ТЦК и СП во взяточничестве.

Также несколько дней назад в Киеве разоблачили врача, который за деньги выдавал водителям-нарушителям справки о трезвости.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
