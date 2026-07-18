У Чернівцях автобус лишив дітей, які їхали з відпочинку, на АЗС: коментар директора заправки

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Директор автозаправної станції у Чернівцях прокоментував ситуацію з дітьми, які кілька годин чекали на транспорт після повернення з поїздки. За його словами, працівники АЗС також опинилися у ситуації, коли не могли вплинути на проблему з автобусом.

Це він повідомив у коментарі редактору стрічки новин Новини.LIVE Уляні Штін.

Він зазначив, що діти перебували на заправці близько шести годин, однак інформація про те, що їх нібито виганяли з приміщення, не відповідає дійсності.

За словами директора, дітей лише попросили тимчасово вийти через вологе прибирання у залі. Після завершення робіт вони могли повернутися всередину.

Він також розповів, що працівники АЗС намагалися допомогти дітям: їм надали місця для відпочинку у приміщенні, запропонували крісла та дивани, а також розглядали можливість організувати харчування.

Директор припустив, що проблема виникла через перевізника, оскільки автобус після висадки пасажирів поїхав та, ймовірно, мав технічні несправності. Хто саме надав заміну транспорту, він не знає.

"Ситуація не є однозначною, адже відповідальність може стосуватися не лише перевізника, а й організаторів поїздки та супроводжуючих осіб", — наголосив керівник АЗС.

За його словами, поліцію, ймовірно, викликали батьки дітей або керівники групи. Офіційних пояснень від туроператора щодо ситуації наразі немає. Новина доповнюється...