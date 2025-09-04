Удар по місії з розмінування на Чернігівщині - скільки людей загинули

Розмінування території. Фото: Данська рада у справах біженців

Внаслідок прицільного удару по працівниках гуманітарної місії із розмінування на Чернігівщині збільшилась кількість загиблих. Вже відомо про дві жертви та трьох поранених.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у четвер, 4 вересня.

Допис В’ячеслава Чауса. Фото: скриншот

Атака на Чернігівщину — що відомо

"Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога", — йдеться в повідомленні.

Чаус наголосив, що спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей, цивільних, які ризикуючи життям очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення.

Нагадаємо, близько 15:00 4 вересня на Чернігівщині прогриміли вибухи. Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що в місті відбулося влучання ракети біля одного з блокпостів на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Згодом стало відомо, що росіяни випустили ракету по співробітниках гуманітарної місії з розмінування. Поблизу села Новоселівка вони проводили роботи з розмінування місцевості.