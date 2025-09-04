Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові зросла кількість жертв через обстріл РФ

У Чернігові зросла кількість жертв через обстріл РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 16:15
Удар по місії з розмінування на Чернігівщині - скільки людей загинули
Розмінування території. Фото: Данська рада у справах біженців

Внаслідок прицільного удару по працівниках гуманітарної місії із розмінування на Чернігівщині збільшилась кількість загиблих. Вже відомо про дві жертви та трьох поранених.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у четвер, 4 вересня.

Реклама
Читайте також:
скрін
Допис В’ячеслава Чауса. Фото: скриншот

Атака на Чернігівщину — що відомо

"Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога", — йдеться в повідомленні.

Чаус наголосив, що спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей, цивільних, які ризикуючи життям очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення.

Нагадаємо, близько 15:00 4 вересня на Чернігівщині прогриміли вибухиОчільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що в місті відбулося влучання ракети біля одного з блокпостів на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Згодом стало відомо, що росіяни випустили ракету по співробітниках гуманітарної місії з розмінування. Поблизу села Новоселівка вони проводили роботи з розмінування місцевості. 

Чернігівська область окупанти розмінування війна в Україні загиблі постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації