Удар по миссии по разминированию на Черниговщине - сколько людей погибли

Разминирование территории.

В результате прицельного удара по работникам гуманитарной миссии по разминированию на Черниговщине увеличилось количество погибших. Уже известно о двух жертвах и трех раненых.

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в четверг, 4 сентября.

Сообщение Вячеслава Чауса.

Атака на Черниговскую область — что известно

"Сегодня днем россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Известно о двух погибших. Трое ранены, им оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Чаус отметил, что сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами. Сейчас убивают людей, гражданских, которые рискуя жизнью очищают нашу землю от последствий российского вторжения.

Напомним, около 15:00 4 сентября в Черниговской области прогремели взрывы. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в городе произошло попадание ракеты возле одного из блокпостов на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Впоследствии стало известно, что россияне выпустили ракету по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию. Вблизи села Новоселовка они проводили работы по разминированию местности.