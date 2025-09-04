Видео
Главная Новости дня В Чернигове возросло количество жертв из-за обстрела РФ

В Чернигове возросло количество жертв из-за обстрела РФ

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 16:15
Удар по миссии по разминированию на Черниговщине - сколько людей погибли
Разминирование территории. Фото: Датский совет по делам беженцев

В результате прицельного удара по работникам гуманитарной миссии по разминированию на Черниговщине увеличилось количество погибших. Уже известно о двух жертвах и трех раненых.

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в четверг, 4 сентября.

Читайте также:
скрін
Сообщение Вячеслава Чауса. Фото: скриншот

Атака на Черниговскую область — что известно

"Сегодня днем россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Известно о двух погибших. Трое ранены, им оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Чаус отметил, что сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами. Сейчас убивают людей, гражданских, которые рискуя жизнью очищают нашу землю от последствий российского вторжения.

Напомним, около 15:00 4 сентября в Черниговской области прогремели взрывы. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в городе произошло попадание ракеты возле одного из блокпостов на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Впоследствии стало известно, что россияне выпустили ракету по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию. Вблизи села Новоселовка они проводили работы по разминированию местности.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
