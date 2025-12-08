У Чернігові дрон РФ впав на житловий будинок 8 грудня

У Чернігові зросла кількість постраждалих від атаки дрона — фото
У Чернігові російський безпілотник впав на багатоквартирний будинок. Відомо про збільшення кількості постраждалих та їх стан.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Чернігівщини.
У Чернігові дрон впав біля житлового будинку
Відомо, що під час інциденту постраждали троє цивільних, одну людину у тяжкому стані медики госпіталізували для подальшої допомоги.
У результаті вибуху та падіння уламків у будинку вибило віконні конструкції й пошкодило газопровід. Виникло загоряння газу, яке рятувальники швидко локалізували та повністю ліквідували.
Наразі на місці працюють екстрені служби, розгорнуто "Пункт незламності", куди мешканці можуть звернутися за тимчасовим укриттям, теплом і базовою допомогою. До роботи залучені психологи ДСНС, які вже надали підтримку 24 постраждалим та очевидцям події.
