У Чернігові дрон РФ впав на житловий будинок 8 грудня

Жінку заспокоюють психологи ДСНС України. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Чернігові російський безпілотник впав на багатоквартирний будинок. Відомо про збільшення кількості постраждалих та їх стан.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Чернігівщини.

Відомо, що під час інциденту постраждали троє цивільних, одну людину у тяжкому стані медики госпіталізували для подальшої допомоги.

Руїни біля будинку. Фото: ДСНС Чернігівщини

Психологи ДСНС надають допомогу. Фото: ДСНС Чернігівщини

У результаті вибуху та падіння уламків у будинку вибило віконні конструкції й пошкодило газопровід. Виникло загоряння газу, яке рятувальники швидко локалізували та повністю ліквідували.

Людям надають допомогу в пункті. Фото: ДСНС Чернігівщини

Психологи надають допомогу. Фото: ДСНС Чернігівщини

Наразі на місці працюють екстрені служби, розгорнуто "Пункт незламності", куди мешканці можуть звернутися за тимчасовим укриттям, теплом і базовою допомогою. До роботи залучені психологи ДСНС, які вже надали підтримку 24 постраждалим та очевидцям події.

Нагадаємо, вчора, 7 грудня, російські війська завдали удару по Печенізькій дамбі в Харківській області.

Окрім того, сьогодні, 8 грудня, стало відомо про удар військ РФ по багатоповерхівці в Сумській області.