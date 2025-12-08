Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові зросла кількість постраждалих від атаки дрона — фото

У Чернігові зросла кількість постраждалих від атаки дрона — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 07:42
У Чернігові дрон РФ впав на житловий будинок 8 грудня
Жінку заспокоюють психологи ДСНС України. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Чернігові російський безпілотник впав на багатоквартирний будинок. Відомо про збільшення кількості постраждалих та їх стан.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Чернігівщини.

Реклама
Читайте також:

У Чернігові дрон впав біля житлового будинку

Відомо, що під час інциденту постраждали троє цивільних, одну людину у тяжкому стані медики госпіталізували для подальшої допомоги.

Чернігів дрон будинок
Руїни біля будинку. Фото: ДСНС Чернігівщини
Чернігів обстріл
Психологи ДСНС надають допомогу. Фото: ДСНС Чернігівщини

У результаті вибуху та падіння уламків у будинку вибило віконні конструкції й пошкодило газопровід. Виникло загоряння газу, яке рятувальники швидко локалізували та повністю ліквідували.

ДСНС Чернігівщини
Людям надають допомогу в пункті. Фото: ДСНС Чернігівщини
Дрон впав на будинок
Психологи надають допомогу. Фото: ДСНС Чернігівщини

Наразі на місці працюють екстрені служби, розгорнуто "Пункт незламності", куди мешканці можуть звернутися за тимчасовим укриттям, теплом і базовою допомогою. До роботи залучені психологи ДСНС, які вже надали підтримку 24 постраждалим та очевидцям події.

Нагадаємо, вчора, 7 грудня, російські війська завдали удару по Печенізькій дамбі в Харківській області.

Окрім того, сьогодні, 8 грудня, стало відомо про удар військ РФ по багатоповерхівці в Сумській області

ДСНС Чернігівська область дрони будинок безпілотники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації