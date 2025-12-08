Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове возросло количество пострадавших от атаки БпЛА — фото

В Чернигове возросло количество пострадавших от атаки БпЛА — фото

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 07:42
В Чернигове дрон РФ упал на жилой дом 8 декабря
Женщину успокаивают психологи ГСЧС Украины. Фото: ГСЧС Черниговщины

В Чернигове российский беспилотник упал на многоквартирный дом. Известно об увеличении количества пострадавших и их состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговщины.

Реклама
Читайте также:

В Чернигове дрон упал возле жилого дома

Известно, что во время инцидента пострадали трое гражданских, одного человека в тяжелом состоянии медики госпитализировали для дальнейшей помощи.

Чернігів дрон будинок
Руины возле дома. Фото: ГСЧС Черниговщины
Чернігів обстріл
Психологи ГСЧС оказывают помощь. Фото: ГСЧС Черниговщины

В результате взрыва и падения обломков в доме выбило оконные конструкции и повредило газопровод. Возникло возгорание газа, которое спасатели быстро локализовали и полностью ликвидировали.

ДСНС Чернігівщини
Людям оказывают помощь в пункте. Фото: ГСЧС Черниговщины
Дрон впав на будинок
Психологи оказывают помощь. Фото: ГСЧС Черниговщины

Сейчас на месте работают экстренные службы, развернут "Пункт несокрушимости", куда жители могут обратиться за временным укрытием, теплом и базовой помощью. К работе привлечены психологи ГСЧС, которые уже оказали поддержку 24 пострадавшим и очевидцам происшествия.

Напомним, вчера, 7 декабря, российские войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области.

Кроме того, сегодня, 8 декабря, стало известно об ударе войск РФ по многоэтажке в Сумской области.

ГСЧС Черниговская область дроны дом беспилотники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации