В Чернигове дрон РФ упал на жилой дом 8 декабря

В Чернигове возросло количество пострадавших от атаки БпЛА — фото
В Чернигове российский беспилотник упал на многоквартирный дом. Известно об увеличении количества пострадавших и их состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговщины.
В Чернигове дрон упал возле жилого дома
Известно, что во время инцидента пострадали трое гражданских, одного человека в тяжелом состоянии медики госпитализировали для дальнейшей помощи.
В результате взрыва и падения обломков в доме выбило оконные конструкции и повредило газопровод. Возникло возгорание газа, которое спасатели быстро локализовали и полностью ликвидировали.
Сейчас на месте работают экстренные службы, развернут "Пункт несокрушимости", куда жители могут обратиться за временным укрытием, теплом и базовой помощью. К работе привлечены психологи ГСЧС, которые уже оказали поддержку 24 пострадавшим и очевидцам происшествия.
Напомним, вчера, 7 декабря, российские войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области.
Кроме того, сегодня, 8 декабря, стало известно об ударе войск РФ по многоэтажке в Сумской области.
