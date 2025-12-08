В Чернигове дрон РФ упал на жилой дом 8 декабря

Женщину успокаивают психологи ГСЧС Украины. Фото: ГСЧС Черниговщины

В Чернигове российский беспилотник упал на многоквартирный дом. Известно об увеличении количества пострадавших и их состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговщины.

Известно, что во время инцидента пострадали трое гражданских, одного человека в тяжелом состоянии медики госпитализировали для дальнейшей помощи.

Руины возле дома. Фото: ГСЧС Черниговщины

Психологи ГСЧС оказывают помощь. Фото: ГСЧС Черниговщины

В результате взрыва и падения обломков в доме выбило оконные конструкции и повредило газопровод. Возникло возгорание газа, которое спасатели быстро локализовали и полностью ликвидировали.

Людям оказывают помощь в пункте. Фото: ГСЧС Черниговщины

Психологи оказывают помощь. Фото: ГСЧС Черниговщины

Сейчас на месте работают экстренные службы, развернут "Пункт несокрушимости", куда жители могут обратиться за временным укрытием, теплом и базовой помощью. К работе привлечены психологи ГСЧС, которые уже оказали поддержку 24 пострадавшим и очевидцам происшествия.

Напомним, вчера, 7 декабря, российские войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области.

Кроме того, сегодня, 8 декабря, стало известно об ударе войск РФ по многоэтажке в Сумской области.