Вибух у Чернігові 27 жовтня

У Чернігові пролунав вибух — що відомо
Вибух у Чернігові пролунав прямо зараз, пізно ввечері 27 жовтня. Перед цим а напрямку міста летів щонайменше один дрон.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".
Звук вибуху у Чернігові пізно ввечері 27 жовтня
"У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що зі сходу у напрямку міста зафіксовано БпЛА.
Оновлено о 00:15
Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що в центральній частині міста зафіксовано падіння "Шахеда". Наразі наслідки уточнюються.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:57 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому в Чернігові теж пролунав вибух. Тоді в області летіла група ворожих безпілотників.
Також ми писали, що у суботу, 26 жовтня, сильні вибухи пролунали у Харкові. Ворог завдав по місту удар дроном.
Читайте Новини.LIVE!