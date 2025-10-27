Вибух у Чернігові 27 жовтня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Чернігові пролунав прямо зараз, пізно ввечері 27 жовтня. Перед цим а напрямку міста летів щонайменше один дрон.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Звук вибуху у Чернігові пізно ввечері 27 жовтня

"У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що зі сходу у напрямку міста зафіксовано БпЛА.

Оновлено о 00:15

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що в центральній частині міста зафіксовано падіння "Шахеда". Наразі наслідки уточнюються.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:57 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що кілька годин тому в Чернігові теж пролунав вибух. Тоді в області летіла група ворожих безпілотників.

Також ми писали, що у суботу, 26 жовтня, сильні вибухи пролунали у Харкові. Ворог завдав по місту удар дроном.