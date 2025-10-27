Взрыв в Чернигове 27 октября

В Чернигове прогремел взрыв — что известно
Взрыв в Чернигове прогремел прямо сейчас, поздно вечером 27 октября. Перед этим а направлении города летел по меньшей мере один дрон.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Звук взрыва в Чернигове поздно вечером 27 октября
"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что с востока в направлении города зафиксирован БпЛА.
Обновлено в 00:15
Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что в центральной части города зафиксировано падение "Шахеда". В настоящее время последствия уточняются.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:57 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что несколько часов назад в Чернигове тоже прогремел взрыв. Тогда в области летела группа вражеских беспилотников.
Также мы писали, что в субботу, 26 октября, сильные взрывы прогремели в Харькове. Враг нанес по городу удар дроном.
