Взрыв в Чернигове 27 октября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Чернигове прогремел прямо сейчас, поздно вечером 27 октября. Перед этим а направлении города летел по меньшей мере один дрон.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звук взрыва в Чернигове поздно вечером 27 октября

"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что с востока в направлении города зафиксирован БпЛА.

Обновлено в 00:15

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что в центральной части города зафиксировано падение "Шахеда". В настоящее время последствия уточняются.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:57 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что несколько часов назад в Чернигове тоже прогремел взрыв. Тогда в области летела группа вражеских беспилотников.

