Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове прогремел взрыв — что известно

В Чернигове прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 23:57
обновлено: 00:20
Взрыв в Чернигове 27 октября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Чернигове прогремел прямо сейчас, поздно вечером 27 октября. Перед этим а направлении города летел по меньшей мере один дрон.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте также:

Звук взрыва в Чернигове поздно вечером 27 октября

"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что с востока в направлении города зафиксирован БпЛА.

Обновлено в 00:15

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что в центральной части города зафиксировано падение "Шахеда". В настоящее время последствия уточняются.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:57 карта воздушных тревог имеет такой вид.

У Чернігові було чути вибух ввечері 27 жовтня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что несколько часов назад в Чернигове тоже прогремел взрыв. Тогда в области летела группа вражеских беспилотников.

Также мы писали, что в субботу, 26 октября, сильные взрывы прогремели в Харькове. Враг нанес по городу удар дроном.

взрыв Чернигов обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации