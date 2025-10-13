Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові пролунав вибух — що відомо

У Чернігові пролунав вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 21:28
У Чернігові пролунав вибух 13 жовтня — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 13 жовтня, російські війська атакували Чернігів. У місті було чутно вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама
Читайте також:

У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 1

Вибух у Чернігові

"У Чернігові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні Сили ЗС України попереджали про атаку БпЛА з півночі у напрямку Чернігова.

"Чернігів — БпЛА з півночі у напрямку міста!" — говориться у повідомленні.

У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 2
Пост Повітряних Сил. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що до цього 13 жовтня у Харкові також було чутно вибухи. Стало відомо про групу ворожих дронів, які атакували регіон.

А у ніч на 13 жовтня вибухи чутно в Одесі. Тоді Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА. 

вибух Чернігів обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації