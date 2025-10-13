У Чернігові пролунав вибух 13 жовтня — що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 13 жовтня, російські війська атакували Чернігів. У місті було чутно вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Вибух у Чернігові

"У Чернігові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні Сили ЗС України попереджали про атаку БпЛА з півночі у напрямку Чернігова.

"Чернігів — БпЛА з півночі у напрямку міста!" — говориться у повідомленні.

Пост Повітряних Сил. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що до цього 13 жовтня у Харкові також було чутно вибухи. Стало відомо про групу ворожих дронів, які атакували регіон.

А у ніч на 13 жовтня вибухи чутно в Одесі. Тоді Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.