У Чернігові пролунав вибух 13 жовтня — що відомо

У понеділок, 13 жовтня, російські війська атакували Чернігів. У місті було чутно вибух.
Про це повідомляє Суспільне.
Вибух у Чернігові
"У Чернігові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.
До цього Повітряні Сили ЗС України попереджали про атаку БпЛА з півночі у напрямку Чернігова.
"Чернігів — БпЛА з півночі у напрямку міста!" — говориться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що до цього 13 жовтня у Харкові також було чутно вибухи. Стало відомо про групу ворожих дронів, які атакували регіон.
А у ніч на 13 жовтня вибухи чутно в Одесі. Тоді Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
