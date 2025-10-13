В Чернигове прогремел взрыв 13 октября - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Суспільне

В понедельник, 13 октября, российские войска атаковали Чернигов. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает Суспільне.

Взрыв в Чернигове

"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

До этого Воздушные силы ВС Украины предупреждали об атаке БпЛА с севера в направлении Чернигова.

"Чернигов — БпЛА с севера в направлении города!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных Сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что до этого 13 октября в Харькове также были слышны взрывы. Стало известно о группе вражеских дронов, которые атаковали регион.

А в ночь на 13 октября взрывы были слышны в Одессе. Тогда Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.