В Чернигове прогремел взрыв 13 октября - что известно

В Чернигове прогремел взрыв — что известно
В понедельник, 13 октября, российские войска атаковали Чернигов. В городе был слышен взрыв.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрыв в Чернигове
"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
До этого Воздушные силы ВС Украины предупреждали об атаке БпЛА с севера в направлении Чернигова.
"Чернигов — БпЛА с севера в направлении города!" — говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что до этого 13 октября в Харькове также были слышны взрывы. Стало известно о группе вражеских дронов, которые атаковали регион.
А в ночь на 13 октября взрывы были слышны в Одессе. Тогда Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!