Вибухи у Чернігові 25 травня

У Чернігові пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Чернігові пролунали прямо зараз, в ніч проти 25 травня. Військові інформували, що ворог запустив ракети.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Чернігові в ніч проти 25 травня
"У Чернігові було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 03:29.
Через кілька хвилин пролунав ще один вибух. Перед цим військові попередили про загрозу застосування балістики, а також пуски ракет зі стратегічної авіації РФ. Ракети фіксували в тому числі в напрямку Чернігова.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що меньше години тому звуки вибухів пролунали в Києві. Їх теж було чути на тлі загрози атаки як дронів, так і ракет.
Також цієї ночі під атакою опинився Харків. В місті фіксували три прильоти, внаслідок атаки є постраждалі.
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