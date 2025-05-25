Вибухи у Чернігові 25 травня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Чернігові пролунали прямо зараз, в ніч проти 25 травня. Військові інформували, що ворог запустив ракети.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Чернігові в ніч проти 25 травня

"У Чернігові було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 03:29.

Через кілька хвилин пролунав ще один вибух. Перед цим військові попередили про загрозу застосування балістики, а також пуски ракет зі стратегічної авіації РФ. Ракети фіксували в тому числі в напрямку Чернігова.

Дані Повітряни сил ЗСУ щодо руху ракет росіян. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 03:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що меньше години тому звуки вибухів пролунали в Києві. Їх теж було чути на тлі загрози атаки як дронів, так і ракет.

Також цієї ночі під атакою опинився Харків. В місті фіксували три прильоти, внаслідок атаки є постраждалі.