Взрывы в Чернигове 25 мая

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Чернигове прогремели прямо сейчас, в ночь на 25 мая. Военные информировали, что враг запустил ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Чернигове в ночь на 25 мая

"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 03:29.

Через несколько минут раздался еще один взрыв. Перед этим военные предупредили об угрозе применения баллистики, а также пуски ракет из стратегической авиации РФ. Ракеты фиксировали в том числе в направлении Чернигова.

Данные Воздушных сил ВСУ относительно движения ракет россиян. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:40 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что меньше часа назад звуки взрывов прозвучали в Киеве. Их тоже было слышно на фоне угрозы атаки как дронов, так и ракет.

Также этой ночью под атакой оказался Харьков. В городе фиксировали три прилета, в результате атаки есть пострадавшие.