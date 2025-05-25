Взрывы в Чернигове 25 мая

В Чернигове прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Чернигове прогремели прямо сейчас, в ночь на 25 мая. Военные информировали, что враг запустил ракеты.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Чернигове в ночь на 25 мая
"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 03:29.
Через несколько минут раздался еще один взрыв. Перед этим военные предупредили об угрозе применения баллистики, а также пуски ракет из стратегической авиации РФ. Ракеты фиксировали в том числе в направлении Чернигова.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:40 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что меньше часа назад звуки взрывов прозвучали в Киеве. Их тоже было слышно на фоне угрозы атаки как дронов, так и ракет.
Также этой ночью под атакой оказался Харьков. В городе фиксировали три прилета, в результате атаки есть пострадавшие.
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