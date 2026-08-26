Удар по Чернігову 26 серпня: загинули жінка та 4-річна дівчинка

Руїни будинку, який атакувала Росія в Чернігові 26 серпня. Фото: Нацполіція

Російський ранковий удар, 26 серпня, по Чернігову забрав життя двох людей — на місці зруйнованого будинку знайшли 49-річну жінку та чотирирічну дівчинку. Ще одну дитину, якій 14 років, ушпиталили. Через трагедію міська влада оголосила 26 серпня днем жалоби, скасувавши всі розважальні заходи.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Чернігівської міської ради.

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Росіяни вбили матір з дитиною у Чернігові 26 серпня

Трагедія сталася під ранок, коли росіяни здійснили удар по житловій забудові Чернігова. Епіцентром руйнувань виявився приватний будинок. Унаслідок прямого влучання на місці спалахнула масштабна пожежа, яка практично повністю знищила житло. За інформацією міської ради, вогонь також перекинувся на розташований поблизу магазин та пошкодив сусідні господарські будівлі.

Поліцейський документує наслідки атаки. Фото: Нацполіція України

Попередньо відомо, що на момент ворожої атаки всередині зруйнованого будинку перебували троє людей. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на місці згарища фахівці виявили тіла двох загиблих: 49-річної жінки та маленької дівчинки, якій було лише чотири роки.

Третю постраждалу, 14-річну дівчинку, вдалося врятувати, її оперативно госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

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Наслідки російського удару. Фото: Нацполіція України

Місцева влада оголосила 26 серпня днем жалоби через жахливі наслідки ранкового російського обстрілу, який призвів до загибелі цивільних мешканців. На знак скорботи за жертвами атаки державні установи, підприємства та органи місцевого самоврядування міста приспустили українські прапори, доповнивши їх чорними стрічками.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Чернігів нещодавно опинився під російською атакою, яка була спрямована на цивільних. Так у понеділок, 24 серпня, російський ударний дрон влучив у багатоквартирний будинок у середмісті Чернігова, спричинивши пожежу. Унаслідок атаки постраждали 15 людей, серед яких двоє дітей.

Сьогодні, під час нічної атаки 26 серпня ворог запустив по Україні 162 безпілотники різних модифікацій із п'яти напрямків. Сили протиповітряної оборони та підрозділи РЕБ нейтралізували 134 дрони.