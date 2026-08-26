Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове объявили траур: от удара РФ погибли женщина и ребенок

В Чернигове объявили траур: от удара РФ погибли женщина и ребенок

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 09:19
Удар по Чернигову 26 августа: погибли женщина и 4-летняя девочка
Руины дома, подвергшегося нападению со стороны России в Чернигове 26 августа. Фото: Нацполиция

Российский утренний удар 26 августа по Чернигову унес жизни двух человек — на месте разрушенного дома нашли 49-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Еще одного ребенка, 14-летнего подростка, госпитализировали. В связи с трагедией городские власти объявили 26 августа днем траура, отменив все развлекательные мероприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Черниговского городского совета.

Реклама

Россияне убили мать с ребенком в Чернигове 26 августа

Трагедия произошла ранним утром, когда россияне нанесли удар по жилой застройке Чернигова. Эпицентром разрушений оказался частный дом. В результате прямого попадания на месте вспыхнул масштабный пожар, который практически полностью уничтожил жилище. По информации городского совета, огонь также перекинулся на расположенный поблизости магазин и повредил соседние хозяйственные постройки.

Чернігів 26 серпня удар по будинку
Полицейский фиксирует последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины

Предварительно известно, что на момент вражеского обстрела внутри разрушенного дома находились три человека. В ходе поисково-спасательных работ на месте пожара специалисты обнаружили тела двух погибших: 49-летней женщины и маленькой девочки, которой было всего четыре года.

Третью пострадавшую, 14-летнюю девочку, удалось спасти, её оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Читайте также:
Чернігів обстріл 26 серпня
Последствия российского удара. Фото: Нацполиция Украины

Местные власти объявили 26 августа днём траура из-за ужасающих последствий утреннего российского обстрела, приведшего к гибели мирных жителей. В знак скорби по жертвам атаки государственные учреждения, предприятия и органы местного самоуправления города приспустили украинские флаги, дополнив их черными лентами.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Чернигов недавно подвергся российской атаке, направленной против мирных жителей. Так, в понедельник, 24 августа, российский ударный дрон попал в многоквартирный дом в центре Чернигова, вызвав пожар. В результате атаки пострадали 15 человек, среди которых двое детей.

Сегодня, во время ночной атаки 26 августа, враг запустил по Украине 162 беспилотника различных модификаций с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны и подразделения РЭБ нейтрализовали 134 дрона.

смерть Чернигов обстрелы война в Украине жертвы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации