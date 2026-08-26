Удар по Чернигову 26 августа: погибли женщина и 4-летняя девочка

Руины дома, подвергшегося нападению со стороны России в Чернигове 26 августа. Фото: Нацполиция

Российский утренний удар 26 августа по Чернигову унес жизни двух человек — на месте разрушенного дома нашли 49-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Еще одного ребенка, 14-летнего подростка, госпитализировали. В связи с трагедией городские власти объявили 26 августа днем траура, отменив все развлекательные мероприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Черниговского городского совета.

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Россияне убили мать с ребенком в Чернигове 26 августа

Трагедия произошла ранним утром, когда россияне нанесли удар по жилой застройке Чернигова. Эпицентром разрушений оказался частный дом. В результате прямого попадания на месте вспыхнул масштабный пожар, который практически полностью уничтожил жилище. По информации городского совета, огонь также перекинулся на расположенный поблизости магазин и повредил соседние хозяйственные постройки.

Полицейский фиксирует последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины

Предварительно известно, что на момент вражеского обстрела внутри разрушенного дома находились три человека. В ходе поисково-спасательных работ на месте пожара специалисты обнаружили тела двух погибших: 49-летней женщины и маленькой девочки, которой было всего четыре года.

Третью пострадавшую, 14-летнюю девочку, удалось спасти, её оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

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Последствия российского удара. Фото: Нацполиция Украины

Местные власти объявили 26 августа днём траура из-за ужасающих последствий утреннего российского обстрела, приведшего к гибели мирных жителей. В знак скорби по жертвам атаки государственные учреждения, предприятия и органы местного самоуправления города приспустили украинские флаги, дополнив их черными лентами.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Чернигов недавно подвергся российской атаке, направленной против мирных жителей. Так, в понедельник, 24 августа, российский ударный дрон попал в многоквартирный дом в центре Чернигова, вызвав пожар. В результате атаки пострадали 15 человек, среди которых двое детей.

Сегодня, во время ночной атаки 26 августа, враг запустил по Украине 162 беспилотника различных модификаций с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны и подразделения РЭБ нейтрализовали 134 дрона.