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Головна Новини дня У Черкаській ОВА закликали всіх мати протигази та респіратори

У Черкаській ОВА закликали всіх мати протигази та респіратори

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 19:26
У Черкаській ОВА порадили українцям мати протигази та респіратори
Чоловік у протигазі. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Протигази та респіратори

Заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Антон Царюк порадив кожному мати протигази та респіратори. За його словами, їх варто зберігати із тривожною валізою та аптечкою.

Про це Антон Царюк сказав у медіацентрі.

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Протигази та респіратори

"Кожному і кожній родині я б рекомендував би разом з тривожною валізою, аптечкою мати засоби індивідуального захисту", — наголосив Царюк.

За його словами, протигази та респіратори можуть стати критично важливими у випадку хімічної атаки тощо.

Царюк додав, що підготовленість до найгірших сценаріїв є запорукою збереження життів.

Нагадаємо, 28 червня в передмісті Дніпра було збито новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Гром-1".

А Новини.LIVE розповіли, що відомо про нову зброю російських окупантів "Гром-1".

війна українці Україна Черкаська область небезпека аптечка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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