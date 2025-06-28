У Черкаській ОВА порадили українцям мати протигази та респіратори

Чоловік у протигазі. Фото ілюстративне: УНІАН

Заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Антон Царюк порадив кожному мати протигази та респіратори. За його словами, їх варто зберігати із тривожною валізою та аптечкою.

Про це Антон Царюк сказав у медіацентрі.

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Протигази та респіратори

"Кожному і кожній родині я б рекомендував би разом з тривожною валізою, аптечкою мати засоби індивідуального захисту", — наголосив Царюк.

За його словами, протигази та респіратори можуть стати критично важливими у випадку хімічної атаки тощо.

Царюк додав, що підготовленість до найгірших сценаріїв є запорукою збереження життів.

Нагадаємо, 28 червня в передмісті Дніпра було збито новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Гром-1".

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