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Главная Новости дня В Черкасской ОВА призвали всех иметь противогазы и респираторы

В Черкасской ОВА призвали всех иметь противогазы и респираторы

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 19:26
В Черкасской ОВА посоветовали украинцам иметь противогазы и респираторы
Мужчина в противогазе. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Противогазы и респираторы

Заместитель начальника Черкасской областной военной администрации Антон Царюк посоветовал каждому иметь противогазы и респираторы. По его словам, их следует хранить с тревожным чемоданом и аптечкой.

Об этом Антон Царюк сказал в медиацентре.

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Противогазы и респираторы

"Каждому и каждой семье я бы рекомендовал бы вместе с тревожным чемоданом, аптечкой иметь средства индивидуальной защиты", — подчеркнул Царюк.

По его словам, противогазы и респираторы могут стать критически важными в случае химической атаки и тому подобное.

Царюк добавил, что подготовленность к худшим сценариям является залогом сохранения жизней.

Напомним, 28 июня в пригороде Днепра была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1".

А Новини.LIVE рассказали, что известно о новом оружии российских оккупантов "Гром-1".

война украинцы Украина Черкасская область опасность аптечка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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