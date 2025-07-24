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Головна Новини дня У Черкасах зросла кількість постраждалих від удару РФ — фото

У Черкасах зросла кількість постраждалих від удару РФ — фото

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Дата публікації: 24 липня 2025 08:41
Ракетний удар по Черкасах — кількість постраждалих зросла
Вибиті вікна в будинку. Фото: Нацполіція

Російські війська в ніч проти четверга, 24 липня, здійснили ракетний удар по Черкасах. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Атака на Черкаси 24 липня

За даними правоохоронців, у Черкасах семеро людей постраждали внаслідок російської атаки, серед них одна дитина.

Місце влучання після обстрілу Черкас російськими військами
Будинок, який постраждав. Фото: Нацполіція
Пошкоджені житлові будинки внаслідок ракетної атаки на Черкаси
Пошкодження будинку. Фото: Нацполіція
У Черкасах після удару РФ постраждала дитина
Будинок після атаки РФ. Фото: Нацполіція

Наразі поліція документує воєнний злочин РФ, обсяги руйнувань уточнюються. 

Поліцейські фіксують черговий воєнний злочин РФ у Черкасах
Згоріле авто. Фото: Нацполіція
Рятувальники та поліція працюють на місці руйнувань у Черкасах
Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція
У Черкасах документують наслідки ворожого удару 24 липня
Знищене авто. Фото: Нацполіція

"Поліція та інші профільні служби працюють на місцях обстрілів. Розгорнутий оперативний штаб", — додали у пресслужбі.

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Скриншот допису Нацполіції

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що через ворожий обстріл міста пошкоджено на цвинтар №4 — у секторі 10 зруйновані пам'ятники.

У Черкасах російський обстріл пошкодив могили на цвинтарі
Зруйновані пам'ятники. Фото: Анатолій Бондаренко

"Російські покидьки воюють навіть із мертвими. Просимо рідних, чиї могили знаходяться в цьому секторі, підходити до майстра з 12:00", — написав він.

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Скриншот допису Бондаренка

Нагадаємо, вночі внаслідок обстрілу в Черкасах розгорілися декілька пожеж, є постраждалі.

Також ворог атакував Одесу, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Черкаси обстріли війна в Україні атака ракетний удар
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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