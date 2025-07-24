Ракетний удар по Черкасах — кількість постраждалих зросла

У Черкасах зросла кількість постраждалих від удару РФ — фото
Російські війська в ніч проти четверга, 24 липня, здійснили ракетний удар по Черкасах. Наразі відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Атака на Черкаси 24 липня
За даними правоохоронців, у Черкасах семеро людей постраждали внаслідок російської атаки, серед них одна дитина.
Наразі поліція документує воєнний злочин РФ, обсяги руйнувань уточнюються.
"Поліція та інші профільні служби працюють на місцях обстрілів. Розгорнутий оперативний штаб", — додали у пресслужбі.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що через ворожий обстріл міста пошкоджено на цвинтар №4 — у секторі 10 зруйновані пам'ятники.
"Російські покидьки воюють навіть із мертвими. Просимо рідних, чиї могили знаходяться в цьому секторі, підходити до майстра з 12:00", — написав він.
Нагадаємо, вночі внаслідок обстрілу в Черкасах розгорілися декілька пожеж, є постраждалі.
Також ворог атакував Одесу, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
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