Ракетний удар по Черкасах — кількість постраждалих зросла

Вибиті вікна в будинку. Фото: Нацполіція

Російські війська в ніч проти четверга, 24 липня, здійснили ракетний удар по Черкасах. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Атака на Черкаси 24 липня

За даними правоохоронців, у Черкасах семеро людей постраждали внаслідок російської атаки, серед них одна дитина.

Будинок, який постраждав. Фото: Нацполіція

Пошкодження будинку. Фото: Нацполіція

Будинок після атаки РФ. Фото: Нацполіція

Наразі поліція документує воєнний злочин РФ, обсяги руйнувань уточнюються.

Згоріле авто. Фото: Нацполіція

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Знищене авто. Фото: Нацполіція

"Поліція та інші профільні служби працюють на місцях обстрілів. Розгорнутий оперативний штаб", — додали у пресслужбі.

Скриншот допису Нацполіції

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що через ворожий обстріл міста пошкоджено на цвинтар №4 — у секторі 10 зруйновані пам'ятники.

Зруйновані пам'ятники. Фото: Анатолій Бондаренко

"Російські покидьки воюють навіть із мертвими. Просимо рідних, чиї могили знаходяться в цьому секторі, підходити до майстра з 12:00", — написав він.

Скриншот допису Бондаренка

Нагадаємо, вночі внаслідок обстрілу в Черкасах розгорілися декілька пожеж, є постраждалі.

Також ворог атакував Одесу, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.