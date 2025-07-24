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Главная Новости дня В Черкассах возросло количество пострадавших от удара РФ — фото

В Черкассах возросло количество пострадавших от удара РФ — фото

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Дата публикации 24 июля 2025 08:41
Ракетный удар по Черкассам - количество пострадавших возросло
Выбитые окна в доме. Фото: Нацполиция

Российские войска в ночь на четверг, 24 июля, осуществили ракетный удар по Черкассам. Сейчас известно о семи пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Атака на Черкассы 24 июля

По данным правоохранителей, в Черкассах семь человек пострадали в результате российской атаки, среди них один ребенок.

Місце влучання після обстрілу Черкас російськими військами
Дом, который пострадал. Фото: Нацполиция
Пошкоджені житлові будинки внаслідок ракетної атаки на Черкаси
Повреждения дома. Фото: Нацполиция
У Черкасах після удару РФ постраждала дитина
Дом после атаки РФ. Фото: Нацполиция

Сейчас полиция документирует военное преступление РФ, объемы разрушений уточняются.

Поліцейські фіксують черговий воєнний злочин РФ у Черкасах
Сгоревшее авто. Фото: Нацполиция
Рятувальники та поліція працюють на місці руйнувань у Черкасах
Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция
У Черкасах документують наслідки ворожого удару 24 липня
Уничтоженное авто. Фото: Нацполиция

"Полиция и другие профильные службы работают на местах обстрелов. Развернут оперативный штаб", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот поста Нацполиции

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что из-за вражеского обстрела города повреждено кладбище №4 — в секторе 10 разрушены памятники.

У Черкасах російський обстріл пошкодив могили на цвинтарі
Разрушенные памятники. Фото: Анатолий Бондаренко

"Российские подонки воюют даже с мертвыми. Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", — написал он.

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Скриншот поста Бондаренко

Напомним, ночью в результате обстрела в Черкассах разгорелись несколько пожаров, есть пострадавшие.

Также враг атаковал Одессу, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Черкассы обстрелы война в Украине атака ракетный удар
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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