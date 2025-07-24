Ракетный удар по Черкассам - количество пострадавших возросло

Выбитые окна в доме. Фото: Нацполиция

Российские войска в ночь на четверг, 24 июля, осуществили ракетный удар по Черкассам. Сейчас известно о семи пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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По данным правоохранителей, в Черкассах семь человек пострадали в результате российской атаки, среди них один ребенок.

Дом, который пострадал. Фото: Нацполиция

Повреждения дома. Фото: Нацполиция

Дом после атаки РФ. Фото: Нацполиция

Сейчас полиция документирует военное преступление РФ, объемы разрушений уточняются.

Сгоревшее авто. Фото: Нацполиция

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

Уничтоженное авто. Фото: Нацполиция

"Полиция и другие профильные службы работают на местах обстрелов. Развернут оперативный штаб", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста Нацполиции

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что из-за вражеского обстрела города повреждено кладбище №4 — в секторе 10 разрушены памятники.

Разрушенные памятники. Фото: Анатолий Бондаренко

"Российские подонки воюют даже с мертвыми. Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", — написал он.

Скриншот поста Бондаренко

Напомним, ночью в результате обстрела в Черкассах разгорелись несколько пожаров, есть пострадавшие.

Также враг атаковал Одессу, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.