Ракетный удар по Черкассам - количество пострадавших возросло

В Черкассах возросло количество пострадавших от удара РФ — фото
Российские войска в ночь на четверг, 24 июля, осуществили ракетный удар по Черкассам. Сейчас известно о семи пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Атака на Черкассы 24 июля
По данным правоохранителей, в Черкассах семь человек пострадали в результате российской атаки, среди них один ребенок.
Сейчас полиция документирует военное преступление РФ, объемы разрушений уточняются.
"Полиция и другие профильные службы работают на местах обстрелов. Развернут оперативный штаб", — добавили в пресс-службе.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что из-за вражеского обстрела города повреждено кладбище №4 — в секторе 10 разрушены памятники.
"Российские подонки воюют даже с мертвыми. Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", — написал он.
Напомним, ночью в результате обстрела в Черкассах разгорелись несколько пожаров, есть пострадавшие.
Также враг атаковал Одессу, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
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