У Черкасах затримали банду, яка вимагала 250 тисяч доларів з сім'ї

Затримання фігурантів. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Черкасах правоохоронці знешкодили банду, яка вибивала з місцевої родини 250 тисяч доларів вигаданого боргу. Зловмисники били подружжя, погрожували дитині та нищили майно, вимагаючи величезні гроші за нібито передані продукти та цигарки їхньому родичу в СІЗО.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від Нацполіції України.

Правоохоронці затримали п'ятьох учасників ОЗГ у Черкасах

Місцева банда тривалий час тероризувала сім'ю, вимагаючи сплатити чверть мільйона доларів неіснуючого боргу. Приводом для шантажу стало перебування одного з членів родини у слідчому ізоляторі. Зловмисники заявили, що передавали арештанту продукти, цигарки та інші необхідні речі, за що родичі мають відшкодувати їм 50 тисяч доларів. Злякавшись за своє життя та безпеку близьких, потерпілі зібрали та віддали цю суму.

Затримання фігуранта кримінальної справи. Фото: Нацполіція України

Проте апетити вимагачів лише зросли. Отримавши перші гроші, вони висунули нову умову, що сім'я тепер повинна знайти ще 200 тисяч доларів усього за три доби. Аби змусити людей платити, фігуранти почали використовувати свій авторитет у кримінальних колах. Вони постійно телефонували з погрозами, організували стеження та перейшли до відкритого насильства.

Обшук. Фото: Нацполіція України

Одного разу бандити підстерегли жінку просто дорогою до школи, куди вона вела свою малолітню доньку. Їй жорстко пригрозили розправою, якщо вона наважиться звернутися до поліції. Згодом рекетири закидали камінням сімейний автомобіль і залишили на ньому пляшку із легкозаймистою сумішшю. Кульмінацією терору став інцидент у березні цього року, коли посеред дня чоловік у масці накинувся на подружжя та побив їх.

Уникнути фатальних наслідків вдалося завдяки спільним діям Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку Нацполіції та працівників СБУ в Черкаській області. Правоохоронці провели понад 20 одночасних обшуків в автомобілях та за місцями проживання підозрюваних.

П'ятьох фігурантів затримали, ще двом повідомили про підозри заочно. За вимагання в умовах воєнного стану, поєднане з погрозами насильства та пошкодженням майна (частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України), сімом учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новини.LIVE висвітлювали раніше, що в Тернополі 18 червня поліція оперативно зреагувала на виклик про домашнє насильство та незаконне позбавлення волі. Чоловік під впливом наркотиків зачинив у квартирі жінку, погрожуючи їй убивством. Нападника затримали та відправили на медичний огляд і допит.

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