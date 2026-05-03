У Черкасах стався вибух у будинку: загинули дві людини

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

У суботу, 2 травня, в одному з будинків у Черкасах стався вибух. Причина встановлюється, однак вже відомо, що після вибуху є загиблі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт поліції Черкаської області.

Що відомо про вибух у Черкасах 2 травня

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло ввечері.

"Поліція працює на місці вибуху у Черкасах. Вибух стався у двоповерховому будинку на вулиці Захисників України. Попередньо, загинуло двоє людей. Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 травня, близько 20:40 години", — йдеться у повідомленні.

Після інциденту на місці працювали експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

"Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події. Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися", — додали у поліції.

Як повідомляло Новини.LIVE, 27 квітня в одній із багатоповерхівок Львова теж стався вибух і пожежа в квартирі. Через інцидент загинула одна людина.

Також ми писали, 30 квітня пролунали вибухи у Білій Церкві біля будівлі ТЦК. Це сталося після того, як місцевий мешканець кинув гранату.