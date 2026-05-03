Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Черкасах стався вибух у будинку: загинули дві людини

У Черкасах стався вибух у будинку: загинули дві людини

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 02:28
У Черкасах стався вибух у будинку: загинули дві людини
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

У суботу, 2 травня, в одному з будинків у Черкасах стався вибух. Причина встановлюється, однак вже відомо, що після вибуху є загиблі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт поліції Черкаської області.

Що відомо про вибух у Черкасах 2 травня

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло ввечері.

"Поліція працює на місці вибуху у Черкасах. Вибух стався у двоповерховому будинку на вулиці Захисників України. Попередньо, загинуло двоє людей. Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 травня, близько 20:40 години", — йдеться у повідомленні.

Після інциденту на місці працювали експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Читайте також:

"Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події. Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися", — додали у поліції.

Як повідомляло Новини.LIVE, 27 квітня в одній із багатоповерхівок Львова теж стався вибух і пожежа в квартирі. Через інцидент загинула одна людина.

Також ми писали, 30 квітня пролунали вибухи у Білій Церкві біля будівлі ТЦК. Це сталося після того, як місцевий мешканець кинув гранату.

вибух Черкаси загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації