У Черкасах стався вибух у будинку: загинули дві людини
У суботу, 2 травня, в одному з будинків у Черкасах стався вибух. Причина встановлюється, однак вже відомо, що після вибуху є загиблі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт поліції Черкаської області.
Що відомо про вибух у Черкасах 2 травня
За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло ввечері.
"Поліція працює на місці вибуху у Черкасах. Вибух стався у двоповерховому будинку на вулиці Захисників України. Попередньо, загинуло двоє людей. Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 травня, близько 20:40 години", — йдеться у повідомленні.
Після інциденту на місці працювали експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
"Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події. Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися", — додали у поліції.
