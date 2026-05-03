В Черкассах произошел взрыв в доме: погибли два человека

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

В субботу, 2 мая, в одном из домов в Черкассах произошел взрыв. Причина устанавливается, однако уже известно, что после взрыва есть погибшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт полиции Черкасской области.

Что известно о взрыве в Черкассах 2 мая

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве поступило вечером.

"Полиция работает на месте взрыва в Черкассах. Взрыв произошел в двухэтажном доме на улице Защитников Украины. Предварительно, погибли два человека. Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 мая, около 20:40 часов", — говорится в сообщении.

После инцидента на месте работали эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события. Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Информация будет обновляться", — добавили в полиции.

Как сообщало Новини.LIVE, 27 апреля в одной из многоэтажек Львова тоже произошел взрыв и пожар в квартире. Из-за инцидента погиб один человек.

Также мы писали, 30 апреля прогремели взрывы в Белой Церкви возле здания ТЦК. Это произошло после того, как местный житель бросил гранату.