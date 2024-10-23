У Черкасах чутно вибухи — область атакують ворожі дрони
У Черкасах пролунала серія вибухів. Місто атакують ворожі дрони.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у середу, 23 жовтня.
У Черкасах лунали вибухи
Російські загарбники спрямували дрони-камікадзе на Черкаси. Наразі повідомляється, що у місті пролунали вибухи.
В Повітряних силах повідомляють, що ворог здійснює атаку з кількох напрямків, а саме через Полтавщину, Харківщину та Миколаївщину. Його головними цілями, скоріш за все, є Черкаси, Полтава та Одеса.
В кількох областях оголошена повітряна тривога. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях, або ж інших безпечних місцях.
Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Раніше ми писали, що увечері, 21 жовтня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові. Перед цим у Повітряних силах ЗС України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
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