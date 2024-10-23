У Черкасах чутно вибухи — область атакують ворожі дрони

Іранський ударний дрон-камікадзе Shahed 136. Ілюстративне фото: Wikipedia.org

У Черкасах пролунала серія вибухів. Місто атакують ворожі дрони.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у середу, 23 жовтня.

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У Черкасах лунали вибухи

Російські загарбники спрямували дрони-камікадзе на Черкаси. Наразі повідомляється, що у місті пролунали вибухи.

В Повітряних силах повідомляють, що ворог здійснює атаку з кількох напрямків, а саме через Полтавщину, Харківщину та Миколаївщину. Його головними цілями, скоріш за все, є Черкаси, Полтава та Одеса.

Ворог атакує Україну з кількох напрямків. Фото: скриншот

В кількох областях оголошена повітряна тривога. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях, або ж інших безпечних місцях.

Повітряна тривога в чотирьох областях. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми писали, що увечері, 21 жовтня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові. Перед цим у Повітряних силах ЗС України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.